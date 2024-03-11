Госдума отменит решение Хрущева по Крыму

В Госдуму внесли проект о недействительности передачи Крыма Украине
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МЧС. Пожарные. Челябинск., корабль, аттракцион, крым
Крым перешел в состав УССР в 1954 году Фото:

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, которое принял в 1954 году советский руководитель Никита Хрущев. Текст размещен в думской электронной базе данных.

Инициаторами законопроекта выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке указывается, что Российская Федерация как правопродолжатель СССР рассматривает передачу полуострова без учета мнения российского народа как политическое преступление. Инициатором передачи Крыма Украине в 1954 году был генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.

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В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, которое принял в 1954 году советский руководитель Никита Хрущев. Текст размещен в думской электронной базе данных. Инициаторами законопроекта выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным», — говорится в тексте документа. В пояснительной записке указывается, что Российская Федерация как правопродолжатель СССР рассматривает передачу полуострова без учета мнения российского народа как политическое преступление. Инициатором передачи Крыма Украине в 1954 году был генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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