Госдума отменит решение Хрущева по Крыму

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, которое принял в 1954 году советский руководитель Никита Хрущев. Текст размещен в думской электронной базе данных.
Инициаторами законопроекта выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным», — говорится в тексте документа.
В пояснительной записке указывается, что Российская Федерация как правопродолжатель СССР рассматривает передачу полуострова без учета мнения российского народа как политическое преступление. Инициатором передачи Крыма Украине в 1954 году был генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.