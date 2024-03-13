«Известия»: из аптек РФ исчезает препарат от болезней кожи и глаз

14 марта 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Врачи отмечают исчезновение препаратов с циклоспорином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями. Это выяснили «Известия». «В 45 регионах России из аптек исчезли препараты, содержащие действующее вещество циклоспорин. Это лекарство, в частности, необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями», — рассказала газета «Известия», журналисты которой проверили данные региональных аптек после жалоб пациентов. Разные врачи подтвердили, что препаратов в аптеках нет как отечественного, так и иностранного производства. Они также отметили, что в ряде случаев аналогов таким лекарствам нет. В пресс-службе Минздрава сообщили, что сейчас в гражданском обороте есть препараты с циклоспорином пяти торговых наименований российского и иностранного производства. А в Росздравнадзоре уточнили, что объем ввода этих лекарств в 2023 году был больше, чем двумя годами до этого. По данным системы маркировки лекарств, текущие остатки препаратов составляют более 150 тысяч упаковок. Таким образом, признаков дефицита на рынке не отмечается, уточнили в ведомстве. С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. Глава правления «Нефро-Лиги рассказала, что сейчас это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ. Производитель «Р-Фарм» пояснил, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить его на 10 месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями. Это выяснили «Известия». «В 45 регионах России из аптек исчезли препараты, содержащие действующее вещество циклоспорин. Это лекарство, в частности, необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями», — рассказала газета «Известия», журналисты которой проверили данные региональных аптек после жалоб пациентов. Разные врачи подтвердили, что препаратов в аптеках нет как отечественного, так и иностранного производства. Они также отметили, что в ряде случаев аналогов таким лекарствам нет. В пресс-службе Минздрава сообщили, что сейчас в гражданском обороте есть препараты с циклоспорином пяти торговых наименований российского и иностранного производства. А в Росздравнадзоре уточнили, что объем ввода этих лекарств в 2023 году был больше, чем двумя годами до этого. По данным системы маркировки лекарств, текущие остатки препаратов составляют более 150 тысяч упаковок. Таким образом, признаков дефицита на рынке не отмечается, уточнили в ведомстве. С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. Глава правления «Нефро-Лиги рассказала, что сейчас это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ. Производитель «Р-Фарм» пояснил, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить его на 10 месяцев.