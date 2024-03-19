Минфин: надо бороться со схемами налоговой оптимизации в онлайн-торговле

Существует необходимость устранения схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов.
«Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять», — передает слова Сазанова издание «ПРАЙМ». Он подчеркнул, что эти механизмы должны быть устранены в целях обеспечения справедливости налогообложения и равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли.
Кроме того, Минфин также установил проблемы в отношении НДФЛ. Необходимо выравнивать условия в налогообложении для повышения справедливости, заключили в министерстве.
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