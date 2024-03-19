Минфин: надо бороться со схемами налоговой оптимизации в онлайн-торговле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
Схемы налоговой оптимизации нуждаются в устранении, заявил Алексей Сазанов Фото:

Существует необходимость устранения схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять», — передает слова Сазанова издание «ПРАЙМ». Он подчеркнул, что эти механизмы должны быть устранены в целях обеспечения справедливости налогообложения и равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли.

Кроме того, Минфин также установил проблемы в отношении НДФЛ. Необходимо выравнивать условия в налогообложении для повышения справедливости, заключили в министерстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существует необходимость устранения схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов. «Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять», — передает слова Сазанова издание «ПРАЙМ». Он подчеркнул, что эти механизмы должны быть устранены в целях обеспечения справедливости налогообложения и равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли. Кроме того, Минфин также установил проблемы в отношении НДФЛ. Необходимо выравнивать условия в налогообложении для повышения справедливости, заключили в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...