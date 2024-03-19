Экономика Минфин: надо бороться со схемами налоговой оптимизации в онлайн-торговле 19 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 + Схемы налоговой оптимизации нуждаются в устранении, заявил Алексей Сазанов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Существует необходимость устранения схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов. «Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять», — передает слова Сазанова издание «ПРАЙМ». Он подчеркнул, что эти механизмы должны быть устранены в целях обеспечения справедливости налогообложения и равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли. Кроме того, Минфин также установил проблемы в отношении НДФЛ. Необходимо выравнивать условия в налогообложении для повышения справедливости, заключили в министерстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Существует необходимость устранения схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов. «Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять», — передает слова Сазанова издание «ПРАЙМ». Он подчеркнул, что эти механизмы должны быть устранены в целях обеспечения справедливости налогообложения и равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли. Кроме того, Минфин также установил проблемы в отношении НДФЛ. Необходимо выравнивать условия в налогообложении для повышения справедливости, заключили в министерстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям