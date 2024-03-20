Боррель посчитал, сколько денег достанется Киеву от замороженных активов РФ

Боррель: Киев должен получить 3 млрд евро в год от активов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
По словам Борреля, ЕС выделит на поставки оружия на Украину пять миллиардов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина будет получать три миллиарда евро в год, которые направит Евросоюз от замороженных активов России. При этом в Европе выделили пять миллиардов евро на поставку вооружения в Киев. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«Доходы от активов России — это примерно три млрд евро в год, не входят в пять млрд евро, которые ЕС использует в рамках Европейского фонда мира [на поставки оружия Киеву]», — передает ТАСС слова Борреля. Он добавил, что средства от активов дополняют, а не включены в сумму на оружие.

Ранее Боррель сообщил, что передал станам Евросоюза предложение использовать 90% доходов от российских активов на закупку вооружения для Украины. Остальные 10% будут переданы в бюджет ЕС, в дальнейшем они будут инвестированы в военную промышленность в Киеве.

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Украина будет получать три миллиарда евро в год, которые направит Евросоюз от замороженных активов России. При этом в Европе выделили пять миллиардов евро на поставку вооружения в Киев. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. «Доходы от активов России — это примерно три млрд евро в год, не входят в пять млрд евро, которые ЕС использует в рамках Европейского фонда мира [на поставки оружия Киеву]», — передает ТАСС слова Борреля. Он добавил, что средства от активов дополняют, а не включены в сумму на оружие. Ранее Боррель сообщил, что передал станам Евросоюза предложение использовать 90% доходов от российских активов на закупку вооружения для Украины. Остальные 10% будут переданы в бюджет ЕС, в дальнейшем они будут инвестированы в военную промышленность в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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