Боррель посчитал, сколько денег достанется Киеву от замороженных активов РФ

Боррель: Киев должен получить 3 млрд евро в год от активов России

20 марта 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

По словам Борреля, ЕС выделит на поставки оружия на Украину пять миллиардов евро Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет получать три миллиарда евро в год, которые направит Евросоюз от замороженных активов России. При этом в Европе выделили пять миллиардов евро на поставку вооружения в Киев. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. «Доходы от активов России — это примерно три млрд евро в год, не входят в пять млрд евро, которые ЕС использует в рамках Европейского фонда мира [на поставки оружия Киеву]», — передает ТАСС слова Борреля. Он добавил, что средства от активов дополняют, а не включены в сумму на оружие. Ранее Боррель сообщил, что передал станам Евросоюза предложение использовать 90% доходов от российских активов на закупку вооружения для Украины. Остальные 10% будут переданы в бюджет ЕС, в дальнейшем они будут инвестированы в военную промышленность в Киеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина будет получать три миллиарда евро в год, которые направит Евросоюз от замороженных активов России. При этом в Европе выделили пять миллиардов евро на поставку вооружения в Киев. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. «Доходы от активов России — это примерно три млрд евро в год, не входят в пять млрд евро, которые ЕС использует в рамках Европейского фонда мира [на поставки оружия Киеву]», — передает ТАСС слова Борреля. Он добавил, что средства от активов дополняют, а не включены в сумму на оружие. Ранее Боррель сообщил, что передал станам Евросоюза предложение использовать 90% доходов от российских активов на закупку вооружения для Украины. Остальные 10% будут переданы в бюджет ЕС, в дальнейшем они будут инвестированы в военную промышленность в Киеве.