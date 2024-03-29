Минздрав сообщил об увеличении числа жертв теракта в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле
Из-за теракта в «Крокусе» погибли 144 человека Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Общее число погибших составляет 144 человека.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», — заявил Михаил Мурашко во время общения с прессой, передает РИА Новости.

Ранее в белорусском посольстве заявили, что гражданин, получивший ранения при теракте в «Крокусе», погиб. В диппредставительстве сказали, что новой жертвой трагедии стал уроженец республики Алим Кошеваров. Позже в Минздраве подтвердили.

В «Крокус» 22 марта ворвались террористы, устроившие пожар и расстрелявшие беззащитных граждан, пишет телеканал 360. В данный момент количество погибших в результате теракта составляет 144 человека. Также число пострадавших из-за трагедии превысило 380 человек, передает RT.

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Один из пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Общее число погибших составляет 144 человека. «К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», — заявил Михаил Мурашко во время общения с прессой, передает РИА Новости. Ранее в белорусском посольстве заявили, что гражданин, получивший ранения при теракте в «Крокусе», погиб. В диппредставительстве сказали, что новой жертвой трагедии стал уроженец республики Алим Кошеваров. Позже в Минздраве подтвердили. В «Крокус» 22 марта ворвались террористы, устроившие пожар и расстрелявшие беззащитных граждан, пишет телеканал 360. В данный момент количество погибших в результате теракта составляет 144 человека. Также число пострадавших из-за трагедии превысило 380 человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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