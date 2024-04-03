Песков высказался об ответе России на атаку беспилотников в Татарстане

Россия должна усиливать меры безопасности, а спецслужбы должны находиться в состоянии постоянной готовности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников в Татарстане.
«В целом ситуация и продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от наших спецслужб мобилизованности и готовности, принятии дополнительных мер безопасности. Враг продолжает агрессивную террористическую политику», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Ранее беспилотники атаковали Татарстан. Один БПЛА ударил по общежитию в Елабуге. 14 человек пострадали в результате происшествия.
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