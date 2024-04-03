Песков высказался об ответе России на атаку беспилотников в Татарстане

Песков: Россия усилит меры безопасности из-за атаки беспилотников в Татарстане

03 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Спецслужбы должны быть постоянно готовы, чтобы предотвращать атаки на регионы РФ, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна усиливать меры безопасности, а спецслужбы должны находиться в состоянии постоянной готовности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников в Татарстане. «В целом ситуация и продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от наших спецслужб мобилизованности и готовности, принятии дополнительных мер безопасности. Враг продолжает агрессивную террористическую политику», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее беспилотники атаковали Татарстан. Один БПЛА ударил по общежитию в Елабуге. 14 человек пострадали в результате происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна усиливать меры безопасности, а спецслужбы должны находиться в состоянии постоянной готовности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников в Татарстане. «В целом ситуация и продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от наших спецслужб мобилизованности и готовности, принятии дополнительных мер безопасности. Враг продолжает агрессивную террористическую политику», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее беспилотники атаковали Татарстан. Один БПЛА ударил по общежитию в Елабуге. 14 человек пострадали в результате происшествия.