Песков высказался об ответе России на атаку беспилотников в Татарстане

Песков: Россия усилит меры безопасности из-за атаки беспилотников в Татарстане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий, орешкин максим
Спецслужбы должны быть постоянно готовы, чтобы предотвращать атаки на регионы РФ, заявил Песков Фото:

Россия должна усиливать меры безопасности, а спецслужбы должны находиться в состоянии постоянной готовности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников в Татарстане.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от наших спецслужб мобилизованности и готовности, принятии дополнительных мер безопасности. Враг продолжает агрессивную террористическую политику», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Ранее беспилотники атаковали Татарстан. Один БПЛА ударил по общежитию в Елабуге. 14 человек пострадали в результате происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна усиливать меры безопасности, а спецслужбы должны находиться в состоянии постоянной готовности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников в Татарстане. «В целом ситуация и продолжающаяся активность киевского режима в этом направлении требует от наших спецслужб мобилизованности и готовности, принятии дополнительных мер безопасности. Враг продолжает агрессивную террористическую политику», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее беспилотники атаковали Татарстан. Один БПЛА ударил по общежитию в Елабуге. 14 человек пострадали в результате происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...