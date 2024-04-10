Госдума решила запретить фиктивные браки иностранцев

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме считают, что фиктивный брак позволяет иностранцам получить миграционный статус в РФ Фото:

В Госдуме предложили запретить в России фиктивные браки иностранцев. В первом чтении были приняты поправки касательно возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в РФ. Изменения вносятся в статью «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он также сообщил, что необходимо пресечь действия фирм, которые могут оказывать услуги заключения фиктивного барка за деньги. Об этом сообщено на официальном сайте Госдумы.

По мнению Володина, те кто хочет проживать в РФ, должны знать язык и уважать культуру и законы страны. Брак же иностранцами должен заключаться исключительно ради создания семьи.

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В Госдуме предложили запретить в России фиктивные браки иностранцев. В первом чтении были приняты поправки касательно возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в РФ. Изменения вносятся в статью «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». «Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он также сообщил, что необходимо пресечь действия фирм, которые могут оказывать услуги заключения фиктивного барка за деньги. Об этом сообщено на официальном сайте Госдумы. По мнению Володина, те кто хочет проживать в РФ, должны знать язык и уважать культуру и законы страны. Брак же иностранцами должен заключаться исключительно ради создания семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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