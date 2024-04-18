В Кремле отреагировали на идею ограничить использование маткапитала

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
В Кремле отреагировали на идею ограничить использование маткапитала Фото:

У Кремля пока нет позиции по поводу инициативы о введении ограничений на использование материнского капитала на приобретение жилья в СНТ и ДНТ в подтопляемых территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Никакой позиции нет. Этот вопрос [на совещании у президента] не рассматривался», — сообщил Песков.

В открытой части совещания под председательством Владимира Путина, которое состоялось 17 апреля, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ограничить действие материнского капитала в отношении жилых домов, которые строятся или уже построены в СНТ и ДНТ, находящихся на подтопляемых территориях. Такие же ограничения Шумков предложил ввести при регистрации садоводческих участков и домов в рамках дачной амнистии.

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У Кремля пока нет позиции по поводу инициативы о введении ограничений на использование материнского капитала на приобретение жилья в СНТ и ДНТ в подтопляемых территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакой позиции нет. Этот вопрос [на совещании у президента] не рассматривался», — сообщил Песков. В открытой части совещания под председательством Владимира Путина, которое состоялось 17 апреля, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ограничить действие материнского капитала в отношении жилых домов, которые строятся или уже построены в СНТ и ДНТ, находящихся на подтопляемых территориях. Такие же ограничения Шумков предложил ввести при регистрации садоводческих участков и домов в рамках дачной амнистии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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