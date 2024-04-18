У Кремля пока нет позиции по поводу инициативы о введении ограничений на использование материнского капитала на приобретение жилья в СНТ и ДНТ в подтопляемых территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Никакой позиции нет. Этот вопрос [на совещании у президента] не рассматривался», — сообщил Песков.
В открытой части совещания под председательством Владимира Путина, которое состоялось 17 апреля, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ограничить действие материнского капитала в отношении жилых домов, которые строятся или уже построены в СНТ и ДНТ, находящихся на подтопляемых территориях. Такие же ограничения Шумков предложил ввести при регистрации садоводческих участков и домов в рамках дачной амнистии.
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