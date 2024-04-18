Курганцы и тюменцы тяжело соглашаются на эвакуацию из-за паводка

18 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Некоторые жители Курганской области не эвакуируются, даже когда их дом начинает топить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Курганской и Тюменской областей неохотно соглашаются эвакуироваться из-за угрозы паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Соглашаются на эвакуацию плохо. Курганская и Тюменская область не исключение. Как и в других субъектах Российской Федерации, пока люди не увидели большую воду, что их домовладениям угрожает опасность, они заранее свои дома не покидают. Мы работаем в постоянном режиме: прошла одна группа, следом идет другая. В конечном итоге удается кого-то убедить, с кем-то работает психологи», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Он отметил, если гражданина не удается убедить, а его дом находится в зоне подтопления, это здание сразу берется под контроль. За ним следят сотрудники полиции и МЧС, у которых есть лодка. Якушев добавил, что когда отказавшийся понимает, что вода ему уже угрожает, он добровольно эвакуируется. По словам президента России Владимира Путина, люди отказываются эвакуироваться, так как боятся за свое имущество и свои дома. Поэтому, по его словам, надо, чтобы они поверили в то, что все будет надежно обеспечено. В Курганской области из-за угрозы паводка были эвакуированы более 13 тысяч человек. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской и Тюменской областей неохотно соглашаются эвакуироваться из-за угрозы паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Соглашаются на эвакуацию плохо. Курганская и Тюменская область не исключение. Как и в других субъектах Российской Федерации, пока люди не увидели большую воду, что их домовладениям угрожает опасность, они заранее свои дома не покидают. Мы работаем в постоянном режиме: прошла одна группа, следом идет другая. В конечном итоге удается кого-то убедить, с кем-то работает психологи», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Он отметил, если гражданина не удается убедить, а его дом находится в зоне подтопления, это здание сразу берется под контроль. За ним следят сотрудники полиции и МЧС, у которых есть лодка. Якушев добавил, что когда отказавшийся понимает, что вода ему уже угрожает, он добровольно эвакуируется. По словам президента России Владимира Путина, люди отказываются эвакуироваться, так как боятся за свое имущество и свои дома. Поэтому, по его словам, надо, чтобы они поверили в то, что все будет надежно обеспечено. В Курганской области из-за угрозы паводка были эвакуированы более 13 тысяч человек. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU.