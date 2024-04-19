В Кремле высказались о БПЛА, способном пролететь 3 тысячи километров

Кремль: все новинки в зоне СВО отслеживают спецслужбы и военные

19 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле высказались о БПЛА, способном пролететь три тысячи километров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле дали понять, что новейший беспилотник, способный преодолеть расстояние до трех тысяч километров, будет изучен российскими спецслужбами и военными. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все новинки в зоне СВО отслеживаются. «Разумеется. Все новинки внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал Песков. Других комментариев по этому поводу Кремль не дает. Британский журнал The Economist сообщает, что Украина получила продвинутую модель беспилотника, который способен преодолеть до трех тысяч километров. Их производством якобы занимаются на Украине порядка шести предприятий. Радиус действия БПЛА позволяет охватить расстояние от Харькова до Новосибирска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле дали понять, что новейший беспилотник, способный преодолеть расстояние до трех тысяч километров, будет изучен российскими спецслужбами и военными. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все новинки в зоне СВО отслеживаются. «Разумеется. Все новинки внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал Песков. Других комментариев по этому поводу Кремль не дает. Британский журнал The Economist сообщает, что Украина получила продвинутую модель беспилотника, который способен преодолеть до трех тысяч километров. Их производством якобы занимаются на Украине порядка шести предприятий. Радиус действия БПЛА позволяет охватить расстояние от Харькова до Новосибирска.