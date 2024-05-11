Восемь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Белгороде. Фото, видео

11 мая 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

ДТП произошло из-за столкновения машины скорой помощи и автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате ДТП с автомобилем скорой помощью в Белгороде пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. «ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: „Газель“, Toyota Avensis и Peugeot», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что пострадали восемь человек. Один из них — ребенок. Причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. НТВ пишет, что автомобиль, который влетел в скорую, ехал на зеленый свет, а скорая — со включенными спецсигналами. telegram-канал РЕН ТВ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ДТП с автомобилем скорой помощью в Белгороде пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. «ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: „Газель“, Toyota Avensis и Peugeot», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что пострадали восемь человек. Один из них — ребенок. Причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. НТВ пишет, что автомобиль, который влетел в скорую, ехал на зеленый свет, а скорая — со включенными спецсигналами.