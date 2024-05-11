Восемь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Белгороде. Фото, видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП произошло из-за столкновения машины скорой помощи и автомобиля Фото:

В результате ДТП с автомобилем скорой помощью в Белгороде пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

«ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: „Газель“, Toyota Avensis и Peugeot», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что пострадали восемь человек. Один из них — ребенок.

Причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. НТВ пишет, что автомобиль, который влетел в скорую, ехал на зеленый свет, а скорая — со включенными спецсигналами.

Фото:

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В результате ДТП с автомобилем скорой помощью в Белгороде пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. «ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: „Газель“, Toyota Avensis и Peugeot», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что пострадали восемь человек. Один из них — ребенок. Причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. НТВ пишет, что автомобиль, который влетел в скорую, ехал на зеленый свет, а скорая — со включенными спецсигналами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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