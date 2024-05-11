В результате ДТП с автомобилем скорой помощью в Белгороде пострадали восемь человек, среди них есть ребенок. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
«ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: „Газель“, Toyota Avensis и Peugeot», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что пострадали восемь человек. Один из них — ребенок.
Причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. НТВ пишет, что автомобиль, который влетел в скорую, ехал на зеленый свет, а скорая — со включенными спецсигналами.
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