В Кремле отреагировали на блокировку российских активов в Евросоюзе

Песков: решение ЕС о конфискации активов не поменяет видение России
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ответит ЕС в своих интересах, заявил Дмитрий Песков
Россия ответит ЕС в своих интересах, заявил Дмитрий Песков Фото:

В видении России ничего не меняется после решения ЕС о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"В нашем ведении ничего не меняется", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой шаг является нарушением всех норм и международной экономической финансовой системы. А также отметил, что Россия будет внимательно отслеживать, как реализовать ответ в своих интересах.  

Ранее Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. URA.RU писало, о чем говорится в решении совета.

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В видении России ничего не меняется после решения ЕС о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  "В нашем ведении ничего не меняется", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой шаг является нарушением всех норм и международной экономической финансовой системы. А также отметил, что Россия будет внимательно отслеживать, как реализовать ответ в своих интересах.   Ранее Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. URA.RU писало, о чем говорится в решении совета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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