В Кремле отреагировали на блокировку российских активов в Евросоюзе

В видении России ничего не меняется после решения ЕС о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нашем ведении ничего не меняется", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой шаг является нарушением всех норм и международной экономической финансовой системы. А также отметил, что Россия будет внимательно отслеживать, как реализовать ответ в своих интересах.
Ранее Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. URA.RU писало, о чем говорится в решении совета.
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