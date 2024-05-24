24 мая 2024

Врач рассказал, как правильно работать на огороде, чтобы не навредить здоровью

Врач Тяжельников: при работе на огороде надо дозировать нагрузку
© Служба новостей «URA.RU»
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Не рекомендуется долго работать вниз головой на огороде (архивное фото) Фото:

На огороде и дачном участке нельзя долго работать в позе головой вниз и на корточках людям, которые страдают от повышенного артериального давления. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Людям, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз и долго сидеть на корточках. Самое правильное — делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Лучше приобрести табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть, когда приходится работать в огороде», — передает РИА Новости рекомендации Тяжельникова.

Врач советует даже здоровым людям осторожно поднимать тяжести на участке, чтобы не потянуть спину. По мнению Тяжельникова, лучше сначала присесть, а потом поднимать груз, нежели делать это с позиции наклона. Он добавил, что начинать огородный сезон желательно с небольших нагрузок, чтобы организм привык. Затем постепенно можно усложнять задачи, рекомендует специалист по здоровью.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев посоветовал дачникам соблюдать меру при употреблении воды в жару. Он добавил, что обильное питье вымывает из организма калий и магний, что опасно для сердца.

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На огороде и дачном участке нельзя долго работать в позе головой вниз и на корточках людям, которые страдают от повышенного артериального давления. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «Людям, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз и долго сидеть на корточках. Самое правильное — делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Лучше приобрести табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть, когда приходится работать в огороде», — передает РИА Новости рекомендации Тяжельникова. Врач советует даже здоровым людям осторожно поднимать тяжести на участке, чтобы не потянуть спину. По мнению Тяжельникова, лучше сначала присесть, а потом поднимать груз, нежели делать это с позиции наклона. Он добавил, что начинать огородный сезон желательно с небольших нагрузок, чтобы организм привык. Затем постепенно можно усложнять задачи, рекомендует специалист по здоровью. Ранее врач-невролог Павел Хорошев посоветовал дачникам соблюдать меру при употреблении воды в жару. Он добавил, что обильное питье вымывает из организма калий и магний, что опасно для сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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