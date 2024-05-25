Baza: Ивлеева задолжала налоговой 11 млн рублей

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала налоговой службе более 11 миллионов рублей. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Актриса, ведущая и организатор самой известной вечеринки последнего времени должна ФНС 11 217 613 рублей», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что ФНС при этом не трогала счета компании «Коленки Пчелы», учредителем которой является Ивлеева.
В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были практически голыми. После этого радикальные общественники начали травлю всех, кто присутствовал на мероприятии. Сама организатор «голой» вечеринки лишилась множества рекламных контрактов с компаниями. Тогда же сообщалось, что ФНС проводит проверку Ивлеевой на уплату налогов, напоминает 360.ru.
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