На бывшем заводе Mercedes будут выпускать автомобили под маркой «Автодом»

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
«Автодом» под своей маркой планирует выпустить восемь моделей машин Фото:

Автодилер «Автодом», который владеет бывшим заводом Mercedes-Benz в Подмосковье, будет выпускать машины под собственной маркой. В перспективе планируется выпуск до восьми моделей автомобилей. Об этом сообщил гендиректор и совладелец компании Андрей Ольховский.

«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда», — заявил Ольховский. Его слова передает РБК.

Гендиректор компании добавил, что дальнейшие действия по производству машин будут зависеть от загрузки мощностей предприятия, партнеров и продаж. Планируется вывести на авторынок до восьми моделей машин.

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Автодилер «Автодом», который владеет бывшим заводом Mercedes-Benz в Подмосковье, будет выпускать машины под собственной маркой. В перспективе планируется выпуск до восьми моделей автомобилей. Об этом сообщил гендиректор и совладелец компании Андрей Ольховский. «Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда», — заявил Ольховский. Его слова передает РБК. Гендиректор компании добавил, что дальнейшие действия по производству машин будут зависеть от загрузки мощностей предприятия, партнеров и продаж. Планируется вывести на авторынок до восьми моделей машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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