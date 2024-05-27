На бывшем заводе Mercedes будут выпускать автомобили под маркой «Автодом»

Автодилер «Автодом», который владеет бывшим заводом Mercedes-Benz в Подмосковье, будет выпускать машины под собственной маркой. В перспективе планируется выпуск до восьми моделей автомобилей. Об этом сообщил гендиректор и совладелец компании Андрей Ольховский.
«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда», — заявил Ольховский. Его слова передает РБК.
Гендиректор компании добавил, что дальнейшие действия по производству машин будут зависеть от загрузки мощностей предприятия, партнеров и продаж. Планируется вывести на авторынок до восьми моделей машин.
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