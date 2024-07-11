11 июля 2024

Кулеба: Украина не хочет ждать вступления в НАТО следующие 75 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Кулеба заявил, что работа над попаданием в альянс продолжится
Кулеба заявил, что работа над попаданием в альянс продолжится Фото:

Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет, а хочет ускорить этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — сказал Кулеба в эфире телеканала CNN.

Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его приурочили к 75-летию альянса. На встрече присутствовали официальные лица из 32 стран-членов альянса, а также президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о главном дне саммита НАТО — в материале URA.RU.

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Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет, а хочет ускорить этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его приурочили к 75-летию альянса. На встрече присутствовали официальные лица из 32 стран-членов альянса, а также президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о главном дне саммита НАТО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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