Российские военные захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Север». Украинские военнослужащие взяты в плен. Соответствующее кадры предоставили в Минобороны РФ. Там же отметили, что противник был обнаружен с помощью БПЛА.
«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Север“ на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — передает слова представителей ведомства РИА Новости. На предоставленных каждых видно, как российские военные пробираются к украинским позициям и берут в плен солдат ВСУ.
Ранее российские военкоры сообщили о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал». Бойцы противника захвачены в селе Новоселовка Первая (ДНР).
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