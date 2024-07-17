Минобороны РФ показало кадры взятия в плен бойцов ВСУ. Видео

Минобороны РФ показало кадры взятия в плен бойцов ВСУ. Видео
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Российские военные взяли в плен солдат ВСУ после зачистки позиций противника
Российские военные взяли в плен солдат ВСУ после зачистки позиций противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Север». Украинские военнослужащие взяты в плен. Соответствующее кадры предоставили в Минобороны РФ. Там же отметили, что противник был обнаружен с помощью БПЛА.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Север“ на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — передает слова представителей ведомства РИА Новости. На предоставленных каждых видно, как российские военные пробираются к украинским позициям и берут в плен солдат ВСУ.

Ранее российские военкоры сообщили о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал». Бойцы противника захвачены в селе Новоселовка Первая (ДНР).

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Российские военные захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Север». Украинские военнослужащие взяты в плен. Соответствующее кадры предоставили в Минобороны РФ. Там же отметили, что противник был обнаружен с помощью БПЛА. «Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Север“ на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — передает слова представителей ведомства РИА Новости. На предоставленных каждых видно, как российские военные пробираются к украинским позициям и берут в плен солдат ВСУ. Ранее российские военкоры сообщили о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал». Бойцы противника захвачены в селе Новоселовка Первая (ДНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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