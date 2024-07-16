Военкоры рассказали о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

Первые заключенные в составе батальона ВСУ «Шквал» попали в плен ВС России

16 июля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Российские военные смогли захватить первых пленных из батальона бывших заключенных «Шквал» Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые заключенные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона „Шквал“ в Новоселовке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — написали в telegram-канале «Военное дело». Там объяснили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации. Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления, передает 360.ru. Министр юстиции Незалежной Денис Малюська рассказал, что всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание, сообщал Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые заключенные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона „Шквал“ в Новоселовке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — написали в telegram-канале «Военное дело». Там объяснили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации. Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления, передает 360.ru. Министр юстиции Незалежной Денис Малюська рассказал, что всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание, сообщал Life.