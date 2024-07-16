Военкоры рассказали о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

Первые заключенные в составе батальона ВСУ «Шквал» попали в плен ВС России
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Российские военные смогли захватить первых пленных из батальона бывших заключенных «Шквал» Фото:
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Первые заключенные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР). Об этом сообщили военные корреспонденты.

«ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона „Шквал“ в Новоселовке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — написали в telegram-канале «Военное дело». Там объяснили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации.

Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления, передает 360.ru. Министр юстиции Незалежной Денис Малюська рассказал, что всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание, сообщал Life.

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Первые заключенные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона „Шквал“ в Новоселовке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — написали в telegram-канале «Военное дело». Там объяснили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации. Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления, передает 360.ru. Министр юстиции Незалежной Денис Малюська рассказал, что всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание, сообщал Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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