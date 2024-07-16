Военкоры рассказали о первых пленных экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

Первые заключенные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР). Об этом сообщили военные корреспонденты.
«ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона „Шквал“ в Новоселовке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — написали в telegram-канале «Военное дело». Там объяснили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации.
Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления, передает 360.ru. Министр юстиции Незалежной Денис Малюська рассказал, что всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание, сообщал
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