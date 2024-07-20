Нетаньяху: Израиль готов применить любые средства для самозащиты

Израиль применит любые средства для самозащиты. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после недавней эскалации с Йеменом.
«Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил Нетаньяху в ходе специального видеообращения, которое было опубликовано в его Telegram. Он также призвал международное сообщество поддержать Израиль в борьбе против иранских структур и их союзников в регионе.
Нетаньяху подчеркнул, что ответные удары по Йемену были вызваны не только недавней атакой беспилотника, которая привела к гибели израильтянина и ранениям мирных жителей, но и продолжающейся агрессией хуситов. По его словам, с начала конфликта в Газе хуситы осуществили сотни ракетных и дроновых атак по территории Израиля.
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