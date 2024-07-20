20 июля 2024

Нетаньяху: Израиль готов применить любые средства для самозащиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетаньяху отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке
Нетаньяху отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке Фото:

Израиль применит любые средства для самозащиты. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после недавней эскалации с Йеменом.

«Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил Нетаньяху в ходе специального видеообращения, которое было опубликовано в его Telegram. Он также призвал международное сообщество поддержать Израиль в борьбе против иранских структур и их союзников в регионе.

Нетаньяху подчеркнул, что ответные удары по Йемену были вызваны не только недавней атакой беспилотника, которая привела к гибели израильтянина и ранениям мирных жителей, но и продолжающейся агрессией хуситов. По его словам, с начала конфликта в Газе хуситы осуществили сотни ракетных и дроновых атак по территории Израиля.

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Израиль применит любые средства для самозащиты. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после недавней эскалации с Йеменом. «Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил Нетаньяху в ходе специального видеообращения, которое было опубликовано в его Telegram. Он также призвал международное сообщество поддержать Израиль в борьбе против иранских структур и их союзников в регионе. Нетаньяху подчеркнул, что ответные удары по Йемену были вызваны не только недавней атакой беспилотника, которая привела к гибели израильтянина и ранениям мирных жителей, но и продолжающейся агрессией хуситов. По его словам, с начала конфликта в Газе хуситы осуществили сотни ракетных и дроновых атак по территории Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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