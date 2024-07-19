У посольства США в Тель-Авиве взорвался дрон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
После взрыва дрона незначительно пострадали несколько человек Фото:

В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Об этом сообщили израильские СМИ.

«Израильские СМИ сообщили о громком взрыве на улице Бен-Иегуда на углу Шалом-Алейхема в Тель-Авиве», — заявили в издании The Jerusalem Post. Несколько человек получили незначительные ранения.

Полиция, пожарные и спасатели были направлены в этот район. В настоящее время инцидент расследуется, устанавливается источник взрыва.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Об этом сообщили израильские СМИ. «Израильские СМИ сообщили о громком взрыве на улице Бен-Иегуда на углу Шалом-Алейхема в Тель-Авиве», — заявили в издании The Jerusalem Post. Несколько человек получили незначительные ранения. Полиция, пожарные и спасатели были направлены в этот район. В настоящее время инцидент расследуется, устанавливается источник взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...