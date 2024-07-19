У посольства США в Тель-Авиве взорвался дрон

После взрыва дрона незначительно пострадали несколько человек
В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Об этом сообщили израильские СМИ.
«Израильские СМИ сообщили о громком взрыве на улице Бен-Иегуда на углу Шалом-Алейхема в Тель-Авиве», — заявили в издании
Полиция, пожарные и спасатели были направлены в этот район. В настоящее время инцидент расследуется, устанавливается источник взрыва.
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