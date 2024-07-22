Над регионами РФ уничтожено 75 дронов, больше половины — в Ростовской области

Массированная атака предпринята на Ростовскую областьФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В ночь на 22 июля над регионами России перехвачено и уничтожено 75 дронов. Об этом заявили в Минобороны России. Более половины из БПЛА были направлены на Ростовскую область.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской областью. По одному — над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Еще восемь дронов были уничтожены над Краснодарским краем, в Туапсинском районе, и 17 — над акваториями Черного и Азовского морей.
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В ночь на 22 июля над регионами России перехвачено и уничтожено 75 дронов. Об этом заявили в Минобороны России. Более половины из БПЛА были направлены на Ростовскую область. «Средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской областью. По одному — над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Еще восемь дронов были уничтожены над Краснодарским краем, в Туапсинском районе, и 17 — над акваториями Черного и Азовского морей.