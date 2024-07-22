ВСУ атаковали Туапсе восемью беспилотниками

ПВО РФ сбила восемь дронов над Туапсе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Туапсе беспилотниками, над городом сбито восемь дронов. Об этом заявил глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко.
«По информации муниципального Ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА», — написал Сергей Бойко в своем
Ранее местные жители сообщали, что слышали пять громких хлопков. Согласно предварительной информации, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ.
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