Сирия обвинила Израиль в обстреле Голанских высот

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Израиль причастен к удару по городу Мадждал-Шамс, заявили в МИД Сирии
Израиль причастен к удару по городу Мадждал-Шамс, заявили в МИД Сирии Фото:

Израиль виновен в обстреле города Мадждал-Шамс, расположенного на Голанских высотах. Об этом заявили в МИД Сирии.

«На фоне попыток обострить ситуацию в регионе и расширить круг насилия израильское оккупационное образование совершило вчера гнусное преступление в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных с 1967 года сирийских Голанских высотах», — передает заявление МИД информагентство SANA. Там добавили, что этот акт был направлен на подрыв имиджа ливанского шиитского движения «Хезболлах» и эскалацию напряженности в регионе.

В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, контролируемых Израилем, погибли как минимум 10 человек, около 30 получили ранения. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета попала в футбольное поле, среди жертв есть дети. Израильские власти обвиняют в атаке «Хезболлу», однако организация отрицает свою причастность. 

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Израиль виновен в обстреле города Мадждал-Шамс, расположенного на Голанских высотах. Об этом заявили в МИД Сирии. «На фоне попыток обострить ситуацию в регионе и расширить круг насилия израильское оккупационное образование совершило вчера гнусное преступление в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных с 1967 года сирийских Голанских высотах», — передает заявление МИД информагентство SANA. Там добавили, что этот акт был направлен на подрыв имиджа ливанского шиитского движения «Хезболлах» и эскалацию напряженности в регионе. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, контролируемых Израилем, погибли как минимум 10 человек, около 30 получили ранения. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета попала в футбольное поле, среди жертв есть дети. Израильские власти обвиняют в атаке «Хезболлу», однако организация отрицает свою причастность. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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