Сирия обвинила Израиль в обстреле Голанских высот

Израиль виновен в обстреле города Мадждал-Шамс, расположенного на Голанских высотах. Об этом заявили в МИД Сирии.
«На фоне попыток обострить ситуацию в регионе и расширить круг насилия израильское оккупационное образование совершило вчера гнусное преступление в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных с 1967 года сирийских Голанских высотах», — передает заявление МИД информагентство SANA. Там добавили, что этот акт был направлен на подрыв имиджа ливанского шиитского движения «Хезболлах» и эскалацию напряженности в регионе.
В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, контролируемых Израилем, погибли как минимум 10 человек, около 30 получили ранения. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета попала в футбольное поле, среди жертв есть дети. Израильские власти обвиняют в атаке «Хезболлу», однако организация отрицает свою причастность.
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