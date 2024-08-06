Политика Шойгу: Россия не получала от Киева реакций по завершению украинского конфликта 06 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Россия не получала от Киева никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил Сергей Шойгу в ходе общения с журналистами, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что проводить переговоры без переговорщика странно. Президент России Владимир Путин выступил с предложением урегулировать украинский конфликт в июне. Украина не приняла это предложение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия не получала от Киева никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил Сергей Шойгу в ходе общения с журналистами, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что проводить переговоры без переговорщика странно. Президент России Владимир Путин выступил с предложением урегулировать украинский конфликт в июне. Украина не приняла это предложение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям