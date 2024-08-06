Шойгу сделал заявление о паузе в боевых действиях

Шойгу: Запад добивается паузы в боевых действиях

06 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу отметил попытку Запада добиться паузы в конфликте между Украиной и Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад стремится добиться паузы в боевых действиях на Украине для перегруппировки ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами. «Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова Шойгу. Он также отметил, что Россия не намерена доверять заявлениям Запада и будет полагаться только на конкретные действия. Ранее Шойгу озвучил, что Россия не получила от Киева реакции на предложение президента Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что прошло почти два месяца с момента предложения, но никакой реакции не последовало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад стремится добиться паузы в боевых действиях на Украине для перегруппировки ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами. «Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова Шойгу. Он также отметил, что Россия не намерена доверять заявлениям Запада и будет полагаться только на конкретные действия. Ранее Шойгу озвучил, что Россия не получила от Киева реакции на предложение президента Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что прошло почти два месяца с момента предложения, но никакой реакции не последовало.