Российские туристы попали в ДТП в Турции. Фото

08 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Турции произошло ДТП с российскими туристами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В турецком городе Мугла произошло ДТП с участием российских туристов. Автомобиль столкнулся с автобусом. В результате семеро человек были госпитализированы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. «Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле», — подчеркнули в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. Ведомство поддерживает контакты с турецкими представителями, туроператорами и страховщиками по факту происшествия. Отмечается, что в ходе ДТП пострадали туристы из Казахстана и РФ. В Турции произошло ДТП с участием российских туристов РИА Новости Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В турецком городе Мугла произошло ДТП с участием российских туристов. Автомобиль столкнулся с автобусом. В результате семеро человек были госпитализированы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. «Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле», — подчеркнули в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. Ведомство поддерживает контакты с турецкими представителями, туроператорами и страховщиками по факту происшествия. Отмечается, что в ходе ДТП пострадали туристы из Казахстана и РФ.