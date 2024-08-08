Российские туристы попали в ДТП в Турции. Фото

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В Турции произошло ДТП с российскими туристами (архивное фото) Фото:

В турецком городе Мугла произошло ДТП с участием российских туристов. Автомобиль столкнулся с автобусом. В результате семеро человек были госпитализированы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

«Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле», — подчеркнули в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. Ведомство поддерживает контакты с турецкими представителями, туроператорами и страховщиками по факту происшествия. Отмечается, что в ходе ДТП пострадали туристы из Казахстана и РФ.

В Турции произошло ДТП с участием российских туристов
В Турции произошло ДТП с участием российских туристов
Фото:

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В турецком городе Мугла произошло ДТП с участием российских туристов. Автомобиль столкнулся с автобусом. В результате семеро человек были госпитализированы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. «Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле», — подчеркнули в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. Ведомство поддерживает контакты с турецкими представителями, туроператорами и страховщиками по факту происшествия. Отмечается, что в ходе ДТП пострадали туристы из Казахстана и РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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