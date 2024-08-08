В Турции произошло ДТП с российскими туристами (архивное фото)
В турецком городе Мугла произошло ДТП с участием российских туристов. Автомобиль столкнулся с автобусом. В результате семеро человек были госпитализированы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.
«Семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле», — подчеркнули в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. Ведомство поддерживает контакты с турецкими представителями, туроператорами и страховщиками по факту происшествия. Отмечается, что в ходе ДТП пострадали туристы из Казахстана и РФ.
В Турции произошло ДТП с участием российских туристов
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