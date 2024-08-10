Умер пострадавший при атаке ВСУ на Липецкую область

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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, смерть, прощание, гроб, похороны, прощальный зал
В реанимации остается еще один человек Фото:

Пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Липецкой области.

«Травма и ее последующие осложнения [у пострадавшего при атаке ВСУ] оказались несовместимы с жизнью», — пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства. Там уточнили, что врачи местной клиники пытались сделать все возможное, а тактика лечения была выбрана совместно с врачами из института Бурденко. Правительство также выразило соболезнования родным погибшего.

В реанимации остается один человек. Его состояние тяжелое.

Ранее сообщалось, что Губернатор Артамонов заявил о пострадавших из-за атаки ВСУ на Липецкую область. Уточняется, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем им оказывается помощь в больницах Липецка.

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Пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Липецкой области. «Травма и ее последующие осложнения [у пострадавшего при атаке ВСУ] оказались несовместимы с жизнью», — пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства. Там уточнили, что врачи местной клиники пытались сделать все возможное, а тактика лечения была выбрана совместно с врачами из института Бурденко. Правительство также выразило соболезнования родным погибшего. В реанимации остается один человек. Его состояние тяжелое. Ранее сообщалось, что Губернатор Артамонов заявил о пострадавших из-за атаки ВСУ на Липецкую область. Уточняется, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем им оказывается помощь в больницах Липецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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