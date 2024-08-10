Умер пострадавший при атаке ВСУ на Липецкую область

Пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Липецкой области.
«Травма и ее последующие осложнения [у пострадавшего при атаке ВСУ] оказались несовместимы с жизнью», — пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства. Там уточнили, что врачи местной клиники пытались сделать все возможное, а тактика лечения была выбрана совместно с врачами из института Бурденко. Правительство также выразило соболезнования родным погибшего.
В реанимации остается один человек. Его состояние тяжелое.
Ранее сообщалось, что Губернатор Артамонов заявил о пострадавших из-за атаки ВСУ на Липецкую область. Уточняется, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем им оказывается помощь в больницах Липецка.
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