В Киеве слышны взрывы, объявлена тревога

11 августа 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Объявлена воздушная тревога Фото: U.S. Army / Sgt. Henry Villarama новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве звучат взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Во время действия предыдущего предупреждения об угрозе с воздуха в столице Украины были слышны взрывы», — пишет «Страна». Данные взяты из официального ресурса для оповещения населения. Мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщал о работе ПВО в Киевской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве звучат взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Во время действия предыдущего предупреждения об угрозе с воздуха в столице Украины были слышны взрывы», — пишет «Страна». Данные взяты из официального ресурса для оповещения населения. Мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщал о работе ПВО в Киевской области.