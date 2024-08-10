В Киеве слышны взрывы, объявлена тревога

Объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве звучат взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Во время действия предыдущего предупреждения об угрозе с воздуха в столице Украины были слышны взрывы», — пишет «Страна». Данные взяты из официального ресурса для оповещения населения. Мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщал о работе ПВО в Киевской области.
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