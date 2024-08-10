10 августа 2024

В Киеве слышны взрывы, объявлена тревога

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Объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве звучат взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Во время действия предыдущего предупреждения об угрозе с воздуха в столице Украины были слышны взрывы», — пишет «Страна». Данные взяты из официального ресурса для оповещения населения. Мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщал о работе ПВО в Киевской области.

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В Киеве звучат взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Во время действия предыдущего предупреждения об угрозе с воздуха в столице Украины были слышны взрывы», — пишет «Страна». Данные взяты из официального ресурса для оповещения населения. Мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале сообщал о работе ПВО в Киевской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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