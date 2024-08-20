Украина запросила у НАТО десятки пожарных машин и экскаваторов

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Украина просит НАТО передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов
Украина просит НАТО передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов Фото:

Украина обратилась к странам НАТО с просьбой о предоставлении тяжелой строительной и инженерной техники через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы. Об этом сообщили в координационном центре НАТО.

«Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка)», — говорится в сообщении координационного центра. Также в документе указаны 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин.

Координационный центр альянса, следуя процедуре НАТО, информировал членов организации о необходимости немедленной помощи Киеву. Там подчеркнули критическую ситуацию и важность скорейшего предоставления запрашиваемой техники.

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Украина обратилась к странам НАТО с просьбой о предоставлении тяжелой строительной и инженерной техники через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы. Об этом сообщили в координационном центре НАТО. «Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка)», — говорится в сообщении координационного центра. Также в документе указаны 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин. Координационный центр альянса, следуя процедуре НАТО, информировал членов организации о необходимости немедленной помощи Киеву. Там подчеркнули критическую ситуацию и важность скорейшего предоставления запрашиваемой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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