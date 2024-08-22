Осудивший СВО Меладзе возобновит концерты в России

Валерий Меладзе рассматривает возможность проведения юбилейного тура в России по случаю своего 60-летия в июне 2025 года. Он отмечает, что фактически запрета на его выступления в России нет.
«Как рассказал источник из окружения певца, Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в РФ нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос рассматривался в Минюсте», — передает Life.
23 июня 2025 года Валерию Меладзе исполнится 60 лет. По информации источников, артист уже сейчас разрабатывает планы по организации концертов в России, посвященных этой дате. Единственное, о чем предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян после скандала с украинским лозунгом
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