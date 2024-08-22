Осудивший СВО Меладзе возобновит концерты в России

Life: Меладзе вернется на российскую сцену к 2025 году
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Несмотря на отсутствие статуса иноагента, юбилейный концерт в РФ для Меладзе под вопросом
Несмотря на отсутствие статуса иноагента, юбилейный концерт в РФ для Меладзе под вопросом Фото:

Валерий Меладзе рассматривает возможность проведения юбилейного тура в России по случаю своего 60-летия в июне 2025 года. Он отмечает, что фактически запрета на его выступления в России нет.

«Как рассказал источник из окружения певца, Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в РФ нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос рассматривался в Минюсте», — передает Life.

23 июня 2025 года Валерию Меладзе исполнится 60 лет. По информации источников, артист уже сейчас разрабатывает планы по организации концертов в России, посвященных этой дате. Единственное, о чем предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян после скандала с украинским лозунгом

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Валерий Меладзе рассматривает возможность проведения юбилейного тура в России по случаю своего 60-летия в июне 2025 года. Он отмечает, что фактически запрета на его выступления в России нет. «Как рассказал источник из окружения певца, Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в РФ нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос рассматривался в Минюсте», — передает Life. 23 июня 2025 года Валерию Меладзе исполнится 60 лет. По информации источников, артист уже сейчас разрабатывает планы по организации концертов в России, посвященных этой дате. Единственное, о чем предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян после скандала с украинским лозунгом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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