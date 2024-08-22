Украинского нациста СС Гунько объявили в международный розыск

22 августа 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ добилась положительного решения о включении украинского нациста Гунько в базу данных Интерпола Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск за участие в убийстве более 500 мирных граждан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — уточнили в посте официального telegram-канала Генпрокуратуры РФ. Уточняется, что в случае установления его местонахождения на территории иностранных государств, российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о преступлениях Хунки. В 1944 году, представители 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» (1-я украинская), среди которых был Гунько, исполняли преступные приказы своих командиров. Находясь в Гуте Пеняцкой, они убили не менее 500 граждан СССР, среди которых были евреи и поляки. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле (слово в русском, польском, украинском, белорусском, чешском, словацком и силезском языках, обозначающее католический храм — прим. URA.RU) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск за участие в убийстве более 500 мирных граждан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — уточнили в посте официального telegram-канала Генпрокуратуры РФ. Уточняется, что в случае установления его местонахождения на территории иностранных государств, российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о преступлениях Хунки. В 1944 году, представители 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» (1-я украинская), среди которых был Гунько, исполняли преступные приказы своих командиров. Находясь в Гуте Пеняцкой, они убили не менее 500 граждан СССР, среди которых были евреи и поляки. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле (слово в русском, польском, украинском, белорусском, чешском, словацком и силезском языках, обозначающее католический храм — прим. URA.RU)