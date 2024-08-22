Украинского нациста СС Гунько объявили в международный розыск

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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Генпрокуратура РФ добилась положительного решения о включении украинского нациста Гунько в базу данных Интерпола Фото:

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск за участие в убийстве более 500 мирных граждан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — уточнили в посте официального telegram-канала Генпрокуратуры РФ. Уточняется, что в случае установления его местонахождения на территории иностранных государств, российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о преступлениях Хунки. В 1944 году, представители 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» (1-я украинская), среди которых был Гунько, исполняли преступные приказы своих командиров. Находясь в Гуте Пеняцкой, они убили не менее 500 граждан СССР, среди которых были евреи и поляки. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле (слово в русском, польском, украинском, белорусском, чешском, словацком и силезском языках, обозначающее католический храм — прим. URA.RU)

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Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) был объявлен в международный розыск за участие в убийстве более 500 мирных граждан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — уточнили в посте официального telegram-канала Генпрокуратуры РФ. Уточняется, что в случае установления его местонахождения на территории иностранных государств, российским надзорным ведомством будет направлен запрос о выдаче. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о преступлениях Хунки. В 1944 году, представители 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» (1-я украинская), среди которых был Гунько, исполняли преступные приказы своих командиров. Находясь в Гуте Пеняцкой, они убили не менее 500 граждан СССР, среди которых были евреи и поляки. Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле (слово в русском, польском, украинском, белорусском, чешском, словацком и силезском языках, обозначающее католический храм — прим. URA.RU)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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