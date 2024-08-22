22 августа 2024

Онколог рассказал, каким женщинам угрожает рак шейки матки

Онколог Загаштоков: рак шейки матки грозит женщинам с вирусом папилломы человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированный Центр онкодерматологии. Екатеринбург, онкология, онкологический диспансер, лечение рака, онкологические заболевания, clinac 2100, ускоритель электронов, медицинский линейный ускоритель
Для минимизации риска необходимо регулярно наблюдаться у специалистов Фото:

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов значительно повышает риск развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков.

«В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов», — сказал онколог News.ru.

Загаштоков настоятельно рекомендует направленное лечение для снижения уровня вируса. Также он акцентирует на трудности полного предотвращения заболевания, подчеркивая значимость своевременной терапии и регулярного наблюдения у специалистов для минимизации риска.

Ранее сообщалось, что вздутие живота, частое мочеиспускание и запоры могут быть признаками рака яичников. Онколог Дмитрий Субботин рекомендует УЗИ и анализ на онкомаркер СА 125 для диагностики заболевания.

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов значительно повышает риск развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков. «В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов», — сказал онколог News.ru. Загаштоков настоятельно рекомендует направленное лечение для снижения уровня вируса. Также он акцентирует на трудности полного предотвращения заболевания, подчеркивая значимость своевременной терапии и регулярного наблюдения у специалистов для минимизации риска. Ранее сообщалось, что вздутие живота, частое мочеиспускание и запоры могут быть признаками рака яичников. Онколог Дмитрий Субботин рекомендует УЗИ и анализ на онкомаркер СА 125 для диагностики заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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