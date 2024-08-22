Онколог рассказал, каким женщинам угрожает рак шейки матки

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов значительно повышает риск развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков.
«В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов», — сказал онколог News.ru.
Загаштоков настоятельно рекомендует направленное лечение для снижения уровня вируса. Также он акцентирует на трудности полного предотвращения заболевания, подчеркивая значимость своевременной терапии и регулярного наблюдения у специалистов для минимизации риска.
Ранее сообщалось, что вздутие живота, частое мочеиспускание и запоры могут быть признаками рака яичников. Онколог Дмитрий Субботин рекомендует УЗИ и анализ на онкомаркер СА 125 для диагностики заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.