Онколог рассказал, каким женщинам угрожает рак шейки матки

Онколог Загаштоков: рак шейки матки грозит женщинам с вирусом папилломы человека

23 августа 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Для минимизации риска необходимо регулярно наблюдаться у специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов значительно повышает риск развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков. «В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов», — сказал онколог News.ru. Загаштоков настоятельно рекомендует направленное лечение для снижения уровня вируса. Также он акцентирует на трудности полного предотвращения заболевания, подчеркивая значимость своевременной терапии и регулярного наблюдения у специалистов для минимизации риска. Ранее сообщалось, что вздутие живота, частое мочеиспускание и запоры могут быть признаками рака яичников. Онколог Дмитрий Субботин рекомендует УЗИ и анализ на онкомаркер СА 125 для диагностики заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов значительно повышает риск развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков. «В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов», — сказал онколог News.ru. Загаштоков настоятельно рекомендует направленное лечение для снижения уровня вируса. Также он акцентирует на трудности полного предотвращения заболевания, подчеркивая значимость своевременной терапии и регулярного наблюдения у специалистов для минимизации риска. Ранее сообщалось, что вздутие живота, частое мочеиспускание и запоры могут быть признаками рака яичников. Онколог Дмитрий Субботин рекомендует УЗИ и анализ на онкомаркер СА 125 для диагностики заболевания.