Замдиректора юринститута РУТ арестована за взятку

30 августа 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Марианна Филиппова будет находиться под стражей один месяц и 24 дня из-за получения вятки Фото: Министерство транспорта Российской Федерации/https://www.miit.ru Замдиректора по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианну Филиппову поместили под стражу до 22 октября. Она обвиняется в получении взятки, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе „РУТ“ (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок один месяц 24 суток», — говорится в telegram-канале московских судов. Филиппова будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года из-за обвинения в получении взятки, передает Vse42.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замдиректора по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианну Филиппову поместили под стражу до 22 октября. Она обвиняется в получении взятки, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе „РУТ“ (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок один месяц 24 суток», — говорится в telegram-канале московских судов. Филиппова будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года из-за обвинения в получении взятки, передает Vse42.Ru.