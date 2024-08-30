Замдиректора юринститута РУТ арестована за взятку

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Марианна Филиппова будет находиться под стражей один месяц и 24 дня из-за получения вятки Фото:

Замдиректора по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианну Филиппову поместили под стражу до 22 октября. Она обвиняется в получении взятки, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе „РУТ“ (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок один месяц 24 суток», — говорится в telegram-канале московских судов. Филиппова будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года из-за обвинения в получении взятки, передает Vse42.Ru.

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Замдиректора по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианну Филиппову поместили под стражу до 22 октября. Она обвиняется в получении взятки, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе „РУТ“ (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок один месяц 24 суток», — говорится в telegram-канале московских судов. Филиппова будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года из-за обвинения в получении взятки, передает Vse42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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