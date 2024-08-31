Экс-завхоза Минобороны заподозрили во взятках от производителей фуражек и шапок

31 августа 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

В деле Демчика о получении взятки могут фигурировать контракты на пошив головных уборов для нужд МО РФ, заявили правоохранители Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В уголовном деле экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, который был арестован по обвинению в получении взятки, упоминаются контракты на пошив головных уборов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Владимир Демчик, ныне заместитель гендиректора «Текстильная торговая компания», обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей за покровительство от руководителя компании, занимавшейся выполнением государственных контрактов на поставку вещевого имущества для армии России. Следствие предъявляет обвинения Владимиру Демчику в получении денежного вознаграждения за содействие компании в получении государственных контрактов на поставку вещевого имущества. После предполагаемой передачи взятки Минобороны РФ заключило с организацией, генеральным директором которой является предполагаемый взяткодатель, 26 договоров на сумму свыше 574 миллионов рублей. На момент получения взятки Демчик отвечал за внедрение новой парадной и полевой формы одежды, последняя из которых стала известна после использования в Сирии. После ухода из Минобороны и перехода на должность замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания», контракты компании выросли в 580 раз. Если в 2020 году сумма контрактов составляла около 500 тысяч рублей, то в следующем году компания заключила контракты на сумму более 303 миллионов рублей. Самый значительный контракт был подписан на 2023 год на сумму 1,4 миллиарда рублей. Данные о росте контрактов зафиксированы в системе «Спарк». Их основными заказчиками были исправительные учреждения ФСИН, компания экс-начальник вещевого управления МО РФ поставляла им ткани защитного цвета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, который был арестован по обвинению в получении взятки, упоминаются контракты на пошив головных уборов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Владимир Демчик, ныне заместитель гендиректора «Текстильная торговая компания», обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей за покровительство от руководителя компании, занимавшейся выполнением государственных контрактов на поставку вещевого имущества для армии России. Следствие предъявляет обвинения Владимиру Демчику в получении денежного вознаграждения за содействие компании в получении государственных контрактов на поставку вещевого имущества. После предполагаемой передачи взятки Минобороны РФ заключило с организацией, генеральным директором которой является предполагаемый взяткодатель, 26 договоров на сумму свыше 574 миллионов рублей. На момент получения взятки Демчик отвечал за внедрение новой парадной и полевой формы одежды, последняя из которых стала известна после использования в Сирии. После ухода из Минобороны и перехода на должность замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания», контракты компании выросли в 580 раз. Если в 2020 году сумма контрактов составляла около 500 тысяч рублей, то в следующем году компания заключила контракты на сумму более 303 миллионов рублей. Самый значительный контракт был подписан на 2023 год на сумму 1,4 миллиарда рублей. Данные о росте контрактов зафиксированы в системе «Спарк». Их основными заказчиками были исправительные учреждения ФСИН, компания экс-начальник вещевого управления МО РФ поставляла им ткани защитного цвета.