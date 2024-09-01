Ветерана СВО довели до самоубийства из-за выплат

В Приморье действует этническая банда, преследующая ветеранов СВО и отбирающая у них выплаты. Один из ветеранов попытался лишить себя жизни из-за давления этой преступной группировки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Направляю запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой дикой ситуации. Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — сообщил Хинштейн. Об этом она написал в своем telegram-канале.
По словам депутата, пострадавший ветеран в настоящее время находится в больнице и не приходит в сознание. Хинштейн выразил свою обеспокоенность ситуацией и направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в происходящем.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал социальные гарантии участникам, ветеранам спецоперации на Украине и их семьям. Он подписал постановление, утверждающее порядок единовременной денежной выплаты, около 400 тысяч рублей, для участников СВО.
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