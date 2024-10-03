В Петербурге задержали мужчину, снимавшего производственный объект с дрона

Росгвардия Петербурга задержала снимавшего склады оператора дрона
В Санкт-Петербурге задержали оператора дрона, который снимал территории промышленных складов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.
«23-летний молодой человек управлял квадрокоптером, что является нарушением действующего законодательства. Разрешения на полет он не имел», — рассказали в ведомстве.
Как объяснил сам задержанный, на поступок он решился с целью заработать. Мужчина откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился осуществить видеосъемку объекта за вознаграждение.
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