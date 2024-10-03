В Петербурге задержали мужчину, снимавшего производственный объект с дрона

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла, stock, дрон
Росгвардия Петербурга задержала снимавшего склады оператора дрона Фото:

В Санкт-Петербурге задержали оператора дрона, который снимал территории промышленных складов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

«23-летний молодой человек управлял квадрокоптером, что является нарушением действующего законодательства. Разрешения на полет он не имел», — рассказали в ведомстве.

Как объяснил сам задержанный, на поступок он решился с целью заработать. Мужчина откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился осуществить видеосъемку объекта за вознаграждение.

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В Санкт-Петербурге задержали оператора дрона, который снимал территории промышленных складов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «23-летний молодой человек управлял квадрокоптером, что является нарушением действующего законодательства. Разрешения на полет он не имел», — рассказали в ведомстве. Как объяснил сам задержанный, на поступок он решился с целью заработать. Мужчина откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился осуществить видеосъемку объекта за вознаграждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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