В Петербурге задержали мужчину, снимавшего производственный объект с дрона

03 октября 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Росгвардия Петербурга задержала снимавшего склады оператора дрона Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins В Санкт-Петербурге задержали оператора дрона, который снимал территории промышленных складов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «23-летний молодой человек управлял квадрокоптером, что является нарушением действующего законодательства. Разрешения на полет он не имел», — рассказали в ведомстве. Как объяснил сам задержанный, на поступок он решился с целью заработать. Мужчина откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился осуществить видеосъемку объекта за вознаграждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге задержали оператора дрона, который снимал территории промышленных складов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «23-летний молодой человек управлял квадрокоптером, что является нарушением действующего законодательства. Разрешения на полет он не имел», — рассказали в ведомстве. Как объяснил сам задержанный, на поступок он решился с целью заработать. Мужчина откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился осуществить видеосъемку объекта за вознаграждение.