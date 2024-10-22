Ушаков: страны БРИКС согласовали формулировку по Украине

Страны БРИКС достигли согласия по формулировке вопроса, касающегося Украины, для итоговой декларации казанского саммита. Об этом стало известно из выступления помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.
«Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — заявил Ушаков в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что согласованная формулировка не вызвала возражений среди членов БРИКС.
В Казани проходит XVI саммит глав государств БРИКС. Участие в нем примут представители 33 стран и лидеры из 24 государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также ожидается визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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