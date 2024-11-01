Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении из-за слов о Курской области

Российская журналистка, ведущая программы «Соловьев Live» Юлия Витязева заявила, что не знает о своем увольнении из программы на фоне своих заявлений о ситуации в Курской области и об «авантюре украинского лидера Владимира Зеленского, которая пошла не по плану». Ее слова передает RTVI. Сама журналистка отмечает, что ее заявление не является дискредитацией в каком-либо проявлении.
«Во-первых, я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что «курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал», — сказала журналистка Витязева. Ее слова передает telegram-канал RTVI. Она уточнила, что об увольнении из программы «Соловьев Live» ей неизвестно.
Ранее военкор Юрий Подоляка заявил, что владеет информацией о том, что Витязева больше не работает «Соловьев Live» из-за своих так называемых «вбросов». Он считает, что ее заявления могут подорвать доверие к российской власти. Сама журналистка считает обратное. Ранее она написала в Telegram, что «продвижение ВСУ в Курской области стало частью хитрого плана России». Позднее Витязева удалила пост.
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