Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении из-за слов о Курской области

Ведущая «Соловьев Live» опровергла слухи о своем увольнении из-за слов о Курске

01 ноября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Юлия Витязева опровергла слухи об увольнении из программы «Соловьев Life» Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российская журналистка, ведущая программы «Соловьев Live» Юлия Витязева заявила, что не знает о своем увольнении из программы на фоне своих заявлений о ситуации в Курской области и об «авантюре украинского лидера Владимира Зеленского, которая пошла не по плану». Ее слова передает RTVI. Сама журналистка отмечает, что ее заявление не является дискредитацией в каком-либо проявлении. «Во-первых, я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что «курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал», — сказала журналистка Витязева. Ее слова передает telegram-канал RTVI. Она уточнила, что об увольнении из программы «Соловьев Live» ей неизвестно. Ранее военкор Юрий Подоляка заявил, что владеет информацией о том, что Витязева больше не работает «Соловьев Live» из-за своих так называемых «вбросов». Он считает, что ее заявления могут подорвать доверие к российской власти. Сама журналистка считает обратное. Ранее она написала в Telegram, что «продвижение ВСУ в Курской области стало частью хитрого плана России». Позднее Витязева удалила пост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская журналистка, ведущая программы «Соловьев Live» Юлия Витязева заявила, что не знает о своем увольнении из программы на фоне своих заявлений о ситуации в Курской области и об «авантюре украинского лидера Владимира Зеленского, которая пошла не по плану». Ее слова передает RTVI. Сама журналистка отмечает, что ее заявление не является дискредитацией в каком-либо проявлении. «Во-первых, я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что «курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал», — сказала журналистка Витязева. Ее слова передает telegram-канал RTVI. Она уточнила, что об увольнении из программы «Соловьев Live» ей неизвестно. Ранее военкор Юрий Подоляка заявил, что владеет информацией о том, что Витязева больше не работает «Соловьев Live» из-за своих так называемых «вбросов». Он считает, что ее заявления могут подорвать доверие к российской власти. Сама журналистка считает обратное. Ранее она написала в Telegram, что «продвижение ВСУ в Курской области стало частью хитрого плана России». Позднее Витязева удалила пост.