Во Львовской области Украины был уничтожен Дрогобычский долотный завод, имевший стратегическое значение для ВСУ. Предприятие производило специальные долота для бурения нефтяных, газовых и артезианских скважин. Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в контексте демонстрации ракеты «Орешник» сообщила, что у РФ есть арсенал супероружия, которое может дать адекватный ответ на любую агрессию противников. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Уничтожение Дрогобычского долотного завода
Завод в Львовской области был основан в 1946 и специализировался на производстве буровых долот для добычи полезных ископаемых. В 2010 году на предприятии была инициирована процедура банкротства, однако спустя шесть месяцев он переквалифицировался в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник сообщил, что завод могли уничтожить из-за того, что он его переориентации на военное производство, так как объект был переориентирован для нужд ВСУ.
В Минобороны в день уничтожения Дрогобычского долотного завода не было заявлений об атаке ВС РФ на Львовскую область. Также в оборонном ведомстве постоянно подчеркивают, что российские военные наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам.
Заявление Матвиенко о супероружии
На заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко высоко оценила обращение президента РФ Владимира Путина и демонстрацию баллистической ракеты средней дальности «Орешник», охарактеризовав их как значимые события в мировой геополитике. Матвиенко также заявила, что Россия располагает внушительным арсеналом супероружия, которое позволяет достойно реагировать на любые агрессивные действия в адрес страны. Спикер Совфеда добавила, что выступление Путина и испытания «Орешника» создали предпосылки для возможных переговоров по разрешению украинского конфликта.
С начала СВО погибло до 100 тысяч бойцов ВСУ
С начала боевых действий на Украине, по информации The Economist, ВСУ понесли значительные потери: число погибших украинских военных составляет от 60 000 до 100 000 человек. В расчет были включены все пропавшие без вести, а также женщины, служащие в армии. Кроме того, примерно 400 тысяч солдат получили ранения и не могут продолжать участие в боевых действиях. Помимо прочего, в ходе украинского конфликта погибли десятки тысяч гражданских лиц.
ВС РФ взяли под контроль Новую Ильинку
В ДНР российские военные освободили Новую Ильинку. Об этом сообщили в Минобороны, не приводя других подробностей.
В Покровске ВСУ стреляют по неизвестным лицам из-за страха прорыва ВС РФ
В городе Покровск (украинское название Красноармейск) военнослужащим ВС Украины был дан приказ открывать огонь по неустановленным лицам. По информации телеканала CNN, это решение было принято на фоне опасений проникновения разведывательных групп ВС РФ в регион и возможного прорыва на фронте.
По словам одного из командиров ВСУ, в освобожденном Селидово дислоцировались шесть украинских бригад, насчитывающих в общей сложности 60 военнослужащих. Однако российские бойцы быстро окружили их, что привело к отступлению украинских подразделений и потерям среди их личного состава.
На кураховском участке фронта ВСУ применили химоружие
ВС Украины на кураховском направлении использовали химические боеприпасы, в результате чего пострадали несколько российских военнослужащих. Командир подразделения Союза добровольцев Донбасса «Орел» (Барс-23) с позывным «Викинг» сообщил, что пострадавшие в данный момент находятся на лечении. Кроме того, военный добавил, что раненные были снабжены противогазами и прошли обучение по действиям в условиях химической атаки.
В Курской области экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ
На приграничной территории Курской области экипаж сверхзвукового бомбардировщика Су-34 ВС РФ осуществил успешную атаку на опорный пункт ВСУ. После получения подтверждения об уничтожении всех заданных объектов, самолет безопасно вернулся на базу, передает «Пятый канал».
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