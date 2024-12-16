Захарова: Тина Канделаки и Долина могли бы представлять планету

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза против певицы Ларисы Долиной и ведущей Тины Канделаки. Она отметила, что обе женщины могли бы «представлять планету».
«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, фигуристка София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула высокий уровень этих личностей.
Европейский союз утвердил новый, 15-й пакет санкций против России, ставший первым за последние полгода. В этот список попали известные личности, включая популярных общественных деятелей, таких как Тина Канделаки и Лариса Долина.
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