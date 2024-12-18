Альфа-банк обязали публично признать, что их вклад не лучший

Суд удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обязав Альфа-банк провести кампанию контррекламы по вкладам за свой счет. Такое решение в России было принято второй раз, первый случай касался Райффайзенбанка в 2023 году.
«Ведомство признало рекламу недостоверной*, выдало АО „Альфа-Банк“ предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовало банк», — говорится на сайте службы. В контррекламе банк должен сообщить, что ФАС России признала рекламу вклада ложной, а процентная ставка по этому вкладу не является самой высокой в стране. Она должна быть транслирована в течение семи дней раз в сутки в прайм-тайм на нескольких радиостанциях, а также на цифровых рекламных конструкциях в нескольких городах.
Год назад граждане выразили недовольство рекламой Альфа-банка, в которой утверждалось, что «Альфа-вклад» предлагает «лучшую в стране ставку по вкладу 15%». Однако на рынке существовали более привлекательные предложения от конкурентов. ФАС признала эту рекламу недостоверной и инициировала иск о контррекламе.
Ранее ФАС уже заводила дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Дело было возбуждено в связи с обещанием банка о бесплатных переводах для предпринимателей. Тем не менее на сайте банка в мелком шрифте уточнялось, что это предложение касается лишь клиентов с подпиской.
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