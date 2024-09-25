Общество ФАС возбудила дело против Альфа-банка 25 сентября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + Альфа-банк нарушил закон о рекламе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Об этом сообщили в самой службе. «По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ФАС. Дело было возбуждено из-за обещания Альфа-банка о бесплатных переводах для бизнеса. Однако на сайте банка мелким шрифтом было указано, что речь идет о клиентах с подпиской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Об этом сообщили в самой службе. «По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ФАС. Дело было возбуждено из-за обещания Альфа-банка о бесплатных переводах для бизнеса. Однако на сайте банка мелким шрифтом было указано, что речь идет о клиентах с подпиской. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям