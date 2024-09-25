ФАС возбудила дело против Альфа-банка

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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
Альфа-банк нарушил закон о рекламе Фото:

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Об этом сообщили в самой службе.

«По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ФАС.

Дело было возбуждено из-за обещания Альфа-банка о бесплатных переводах для бизнеса. Однако на сайте банка мелким шрифтом было указано, что речь идет о клиентах с подпиской.

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Об этом сообщили в самой службе. «По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ФАС. Дело было возбуждено из-за обещания Альфа-банка о бесплатных переводах для бизнеса. Однако на сайте банка мелким шрифтом было указано, что речь идет о клиентах с подпиской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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