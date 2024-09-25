ФАС возбудила дело против Альфа-банка

Альфа-банк нарушил закон о рекламе
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка о публикации рекламы, вводящей в заблуждение клиентов. Об этом сообщили в самой службе.
«По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ФАС.
Дело было возбуждено из-за обещания Альфа-банка о бесплатных переводах для бизнеса. Однако на сайте банка мелким шрифтом было указано, что речь идет о клиентах с подпиской.
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