В популярном у россиян пиве нашли кишечную палочку

Shot: Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в пиве «Жигули барное экспорт»
В «Жигули барное экспорт» нашли кишечную палочку, передает Shot
В «Жигули барное экспорт» нашли кишечную палочку, передает Shot

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в пробе пива «Жигули барное экспорт», произведенного ЗАО «Московская Пивоваренная Компания». Об этом сообщают журналисты со ссылкой на результаты проверки ведомства. Также к этой пивоваренной компании относится и марка популярного пива «Жигулевское». 

«Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива „Жигули барное экспорт“ (алкоголь 4,8%). Дата изготовления партии, где нашли зараженную бутылочку. Производитель — ЗАО „Московская Пивоваренная Компания“ (МПК)», — передает Shot.

В ведомстве выдали пивоваренной компании предупреждение. Отмечается, что продукт, где обнаружили бактерию, был произведена 17 марта 2025 года.

Ранее специалисты Роспотребнадзора уже выявляли кишечную палочку в пищевой продукции других производителей — в частности, в колбасках «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser и в сырах бри ряда брендов, включая «Егорлык молоко» и «ВкусВилл». Ведомство подчеркивает, что наличие этих бактерий свидетельствует о нарушении санитарных норм.

