Путин прибыл на военную базу в Анкоридже для встречи с Трампом

Путин прибыл на место встречи с Трампом
Путин прибыл на место встречи с Трампом Фото:
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин приехал в Анкоридж на Аляске для встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

«Встреча глав государств должна состояться в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Путин прилетел чуть раньше, чем собирался — в 09.50. 

Предполагается, что центральной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Разговор будет проходить с глазу на глаз при участии переводчиков. После беседы Путина и Трампа начнется расширенное заседание официальных представителей обеих стран.

