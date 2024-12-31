Украинская 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, столкнулась с серьезными проблемами, включая значительные потери и увеличение числа дезертиров. Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.net» Юрий Бутусов (внесен в список иноагентов в РФ).
«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и приводило к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал Бутусов на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). По его словам, на момент отправки бригады на тренировку во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части.
Бутусов отметил, что на обучение отправили неподготовленных бойцов. Журналист обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова в недостаточном контроле подготовки и оснащения бригады.
Он также отметил, что проблемы с дисциплиной и подготовкой в бригаде начались еще до отправки на обучение во Францию. С того момента реальные меры так и не были приняты, что привело к трагическим последствиям на поле боя.
В декабре Бутусов сообщал, что более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Он добавил, что в результате недостаточной подготовки и спешного формирования после прибытия на фронт, большая часть личного состава бригады покинула свои позиции и разбежалась.
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