Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком

Российский президент Владимир Путин является сильным переговорщиком, поэтому его присутствие на переговорах по Украине необходимо для достижения мира. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Он совершенно непредсказуем, он силен также в переговорах, но для того чтобы достичь соглашения, нам нужно, чтобы он там был», — заявил Рютте. Его слова приводит РБК-Украина. Генсек НАТО также поделился опытом личных встреч с Путиным в период с 2010 по 2014 годы, когда он занимал пост премьер-министра Нидерландов, что позволило ему лучше понять стиль переговоров российского лидера.
Ранее Рютте выразил поддержку мирным переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что их результатом должен быть устойчивый мир, передает RT. По его словам, диалог Путина и президента США Дональда Трампа похож на начало этих переговоров.
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