Володин предложил сделать бесплатным обучение по части специальностей

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Володин заявил о важности проводить переподготовку педагогов именно в госучреждениях
Володин заявил о важности проводить переподготовку педагогов именно в госучреждениях Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Соответствующее предложение было отправлено правительству на рассмотрение.

«По итогам рассмотрения подготовили Правительству ряд предложений, среди которых — сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям», — заявил Володин. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Председатель Госдумы также выразил мнение о важности разработки новых подходов к распределению учебного и воспитательного бремени среди школьников, подчеркивая также необходимость укрепления авторитета учителя в образовательной системе.

В ходе обсуждения также были затронуты темы, связанные с созданием благоприятных условий для работы педагогического персонала. Они включают в себя повышение статуса профессии учителя, улучшение условий оплаты их труда, а также защиту прав учителей. В том числе, депутаты Госдумы предложили обновить систему подготовки кадров, уделив особое внимание подготовке инженеров и педагогов. Володин заявил, что планируется расширение программ по трудоустройству выпускников и переподготовки педагогов в госучреждениях.

Ранее Вячеслав Володин уже выражал обеспокоенность по поводу проблем в системе образования России. По его словам, количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей, что является настоящей проблемой.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Соответствующее предложение было отправлено правительству на рассмотрение. «По итогам рассмотрения подготовили Правительству ряд предложений, среди которых — сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям», — заявил Володин. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Председатель Госдумы также выразил мнение о важности разработки новых подходов к распределению учебного и воспитательного бремени среди школьников, подчеркивая также необходимость укрепления авторитета учителя в образовательной системе. В ходе обсуждения также были затронуты темы, связанные с созданием благоприятных условий для работы педагогического персонала. Они включают в себя повышение статуса профессии учителя, улучшение условий оплаты их труда, а также защиту прав учителей. В том числе, депутаты Госдумы предложили обновить систему подготовки кадров, уделив особое внимание подготовке инженеров и педагогов. Володин заявил, что планируется расширение программ по трудоустройству выпускников и переподготовки педагогов в госучреждениях. Ранее Вячеслав Володин уже выражал обеспокоенность по поводу проблем в системе образования России. По его словам, количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей, что является настоящей проблемой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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