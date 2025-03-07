В российском дипкорпусе отреагировали на мечты Лондона о военных базах на Черном и Азовском морях

Планы Великобритании по созданию военных баз на Украине неприемлемы для России. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, такие шаги будут означать развертывание инфраструктуры НАТО.
«... об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море... Все это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», — заявил Келин во время эфира на телеканале «Россия 24».
Кроме того, посол РФ упомянул о планах Британии создать коалицию в поддержку Украины. Эта коалиция может включать отправку военных на Украине даже после завершения военных действий.
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