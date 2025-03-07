В российском дипкорпусе отреагировали на мечты Лондона о военных базах на Черном и Азовском морях

Посол Келин: военные базы Британии на Украине неприемлемы для Москвы
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Лондон хочет создать свои военные базы на Украине
Лондон хочет создать свои военные базы на Украине Фото:

Планы Великобритании по созданию военных баз на Украине неприемлемы для России. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, такие шаги будут означать развертывание инфраструктуры НАТО.

«... об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море... Все это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», — заявил Келин во время эфира на телеканале «Россия 24».

Кроме того, посол РФ упомянул о планах Британии создать коалицию в поддержку Украины. Эта коалиция может включать отправку военных на Украине даже после завершения военных действий.

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Планы Великобритании по созданию военных баз на Украине неприемлемы для России. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, такие шаги будут означать развертывание инфраструктуры НАТО. «... об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море... Все это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», — заявил Келин во время эфира на телеканале «Россия 24». Кроме того, посол РФ упомянул о планах Британии создать коалицию в поддержку Украины. Эта коалиция может включать отправку военных на Украине даже после завершения военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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