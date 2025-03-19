Белый дом: США продолжат передавать Украине развединформацию

США продолжат предоставлять развединформацию Украине с целью обороны. Об этом сообщили в Белом доме.
«США продолжат передавать Украине развединформацию оборонительного характера», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
После перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 11 марта в Овальном кабинете было принято решение ограничить передачу разведданных, которые могли бы быть использованы Украиной для наступательных операций против российских войск. Однако позже стало известно, что США все таки возобновили передачу данных ВСУ, но прекратили делиться информацией, которая могла быть использована против атак на российские регионы.
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