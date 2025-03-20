МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами

Заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Лесникевич подчеркнул необходимость для каждого гражданина страны иметь аварийные запасы еды, воды и лекарств, достаточные для автономной жизни в течение трех дней. Это мера предназначена для подготовки к возможным кризисным ситуациям, таким как природные катастрофы или военные конфликты.
«Будем готовы — в рамках своих возможностей — по крайней мере три дня продержаться без помощи государства, — сказал он. — В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина», — заявил Лесникевич, его слова передает издание Bankier.pl.
По его словам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций помощь населению готовы оказать 16 тысяч добровольных местных пожарных команд и пять тысяч команд государственной службы пожарной охраны. Среди рекомендованных предметов для подготовки к ЧС — запасы питьевой воды, необходимые лекарства, средства гигиены и продукты питания, которые могут храниться длительное время. Также полякам следует подготовить средства освещения, работающие без подключения к электросети, и заряженные «повербанки». Лесникевич дополнительно рекомендовал иметь транзисторные радиоприемники, которые могут стать единственным источником информации в экстренных случаях.
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